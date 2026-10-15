आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 15 ऑक्टोबर 2026

पंचांग -गुरुवार : आश्विन शुद्ध ५, चंद्रनक्षत्र ज्येष्ठा, चंद्रराशी वृश्चिक, सूर्योदय ६.२९ सूर्यास्त ६.११, चंद्रोदय सकाळी १०.२८, चंद्रास्त रात्री ९.३०, ललिता पंचमी, पंचनवरात्रोत्सवारंभ, भारतीय सौर आश्विन २३ शके १९४८..दिनविशेष -२००५ - बल्गेरियाचा ग्रॅण्डमास्टर वासेलीन टोपालोव जागतिक बुद्धिबळ स्पर्धेत विश्वविजेता झाला.२००७ - अमेरिकेतील संशोधक लेओनिद हर्विक्स, एरिक मस्किन आणि रॉजर मेअरसन यांना अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक जाहीर.२००८ - भारतीय पत्रकार अरविंद आडिगा यांना ‘द व्हाइट टायगर’ या कादंबरीबद्दल बुकर पुरस्काराने गौरविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.