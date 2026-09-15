संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 15 सप्टेंबर 2026

पंचांग - मंगळवार : भाद्रपद शुद्ध ४, चंद्रनक्षत्र स्वाती, चंद्रराशी तूळ, सूर्योदय ६.२३ सूर्यास्त ६.३५, चंद्रोदय सकाळी ९.५५, चंद्रास्त रात्री ९.१८, ऋषिपंचमी, जैन संवत्सरी पंचमी पक्ष, भारतीय सौर भाद्रपद २४ शके १९४८.
Daily Panchang 15th September 2026

Daily Panchang 15th September 2026

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

मंगळवार : भाद्रपद शुद्ध ४, चंद्रनक्षत्र स्वाती, चंद्रराशी तूळ, सूर्योदय ६.२३ सूर्यास्त ६.३५, चंद्रोदय सकाळी ९.५५, चंद्रास्त रात्री ९.१८, ऋषिपंचमी, जैन संवत्सरी पंचमी पक्ष, भारतीय सौर भाद्रपद २४ शके १९४८.

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