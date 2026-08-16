संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 16 ऑगस्ट 2026

पंचांग - रविवार : श्रावण शुद्ध ४, चंद्रनक्षत्र हस्त, चंद्रराशी कन्या, सूर्योदय ६.१७ सूर्यास्त ६.५९, चंद्रोदय सकाळी ९.२७, चंद्रास्त रात्री ९.२८, विनायक चतुर्थी, ऋक् हिरण्यकेशी श्रावणी, नागचतुर्थी (उपवास), दूर्वा गणपती व्रत, आदित्य पूजन, भारतीय सौर श्रावण २४ शके १९४८.
Daily Panchang for 16th August 2026

Daily Panchang for 16th August 2026

SAKAL

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

रविवार : श्रावण शुद्ध ४, चंद्रनक्षत्र हस्त, चंद्रराशी कन्या, सूर्योदय ६.१७ सूर्यास्त ६.५९, चंद्रोदय सकाळी ९.२७, चंद्रास्त रात्री ९.२८, विनायक चतुर्थी, ऋक् हिरण्यकेशी श्रावणी, नागचतुर्थी (उपवास), दूर्वा गणपती व्रत, आदित्य पूजन, भारतीय सौर श्रावण २४ शके १९४८.

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