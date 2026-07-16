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आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 16 जुलै 2026

पंचांग - गुरुवार : आषाढ शुद्ध २, चंद्रनक्षत्र आश्‍लेषा, चंद्रराशी कर्क/सिंह, सूर्योदय ६.०७ सूर्यास्त ७.१३, चंद्रोदय सकाळी ७.५५, चंद्रास्त रात्री ९.०४, मु. सफर मासारंभ, भारतीय सौर आषाढ २५ शके १९४८.
Daily Panchang 16th July 2026

Daily Panchang 16th July 2026

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

गुरुवार : आषाढ शुद्ध २, चंद्रनक्षत्र आश्‍लेषा, चंद्रराशी कर्क/सिंह, सूर्योदय ६.०७ सूर्यास्त ७.१३, चंद्रोदय सकाळी ७.५५, चंद्रास्त रात्री ९.०४, मु. सफर मासारंभ, भारतीय सौर आषाढ २५ शके १९४८.

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