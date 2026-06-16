संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 16 जून 2026

पंचांग - मंगळवार : निज ज्येष्ठ शुद्ध २, चंद्रनक्षत्र आर्द्रा, चंद्रराशी मिथुन, सूर्योदय ५.५९ सूर्यास्त ७.११, चंद्रोदय सकाळी ६.५५, चंद्रास्त रात्री ८.४८, चंद्रदर्शन, भारतीय सौर ज्येष्ठ २६ शके १९४८.
Daily Panchang for 16th June 2026

Daily Panchang for 16th June 2026

SAKAL

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

मंगळवार : निज ज्येष्ठ शुद्ध २, चंद्रनक्षत्र आर्द्रा, चंद्रराशी मिथुन, सूर्योदय ५.५९ सूर्यास्त ७.११, चंद्रोदय सकाळी ६.५५, चंद्रास्त रात्री ८.४८, चंद्रदर्शन, भारतीय सौर ज्येष्ठ २६ शके १९४८.

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