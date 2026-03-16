आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 16 मार्च 2026

पंचांग : सोमवार : फाल्गुन कृष्ण ११, चंद्रनक्षत्र श्रवण, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ६.४४ सूर्यास्त ६.४३, चंद्रोदय पहाटे ४.४४ चंद्रास्त दुपारी ३.२६, पापमोचनी एकादशी, श्रवणोपवास, भारतीय सौर फाल्गुन २४ शके १९४७. .दिनविशेषu२००० ः बॅंकॉक आशियाई क्रीडा स्पर्धेत ३२ वर्षांच्या खंडानंतर भारतीय हॉकी संघाला सुवर्णपदक मिळवून देणारा धनराज पिल्ले आणि मध्य अंतराची धावपटू ज्योतिर्मय सिकदर यांना के. के. बिर्ला पुरस्कार जाहीर.u२००१ ः द. आफ्रिकेचे माजी अध्यक्ष नेल्सन मंडेला यांना राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांच्या हस्ते 'गांधी शांतता पुरस्कार' प्रदान.u२०१२ ः सचिन तेंडुलकरचे विक्रमी १०० वे शतक.