आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 16 ऑक्टोबर 2026

पंचांग -शुक्रवार : आश्विन शुद्ध ६, चंद्रनक्षत्र ज्येष्ठा, चंद्रराशी वृश्चिक/धनू, सूर्योदय ६.२९ सूर्यास्त ६.१०, चंद्रोदय सकाळी ११.२०, चंद्रास्त रात्री १०.२१, सरस्वती आवाहन स. ६.४८ नं., भारतीय सौर आश्विन २४ शके १९४८..दिनविशेष -१९९९ - जागतिक व्यावसायिक बिलियर्डस आणि स्नूकर संघटनेतर्फे वर्षातील सर्वोत्कृष्ट बिलियर्डस् खेळाडूसाठी दिला जाणारा ‘फ्रेड डेव्हिस पुरस्कार’ भारताच्या गीत सेठीला देण्यात आला. असामान्य कामगिरीसाठी दिला जाणारा हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार मिळविणारा गीत सेठी हा पहिला भारतीय खेळाडू आहे.२००६ - सचिन तेंडुलकर सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय सामने खेळणारा जगातील पहिलाच फलंदाज बनला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.