संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 16 ऑक्टोबर 2026

पंचांग - शुक्रवार : आश्‍विन शुद्ध ६, चंद्रनक्षत्र ज्येष्ठा, चंद्रराशी वृश्‍चिक/धनू, सूर्योदय ६.२९ सूर्यास्त ६.१०, चंद्रोदय सकाळी ११.२०, चंद्रास्त रात्री १०.२१, सरस्वती आवाहन स. ६.४८ नं., भारतीय सौर आश्‍विन २४ शके १९४८.
daily panchang 16th October 2026

daily panchang 16th October 2026

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

शुक्रवार : आश्‍विन शुद्ध ६, चंद्रनक्षत्र ज्येष्ठा, चंद्रराशी वृश्‍चिक/धनू, सूर्योदय ६.२९ सूर्यास्त ६.१०, चंद्रोदय सकाळी ११.२०, चंद्रास्त रात्री १०.२१, सरस्वती आवाहन स. ६.४८ नं., भारतीय सौर आश्‍विन २४ शके १९४८.

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