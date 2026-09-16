संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 16 सप्टेंबर 2026

पंचांग - बुधवार : भाद्रपद शुद्ध ५, चंद्रनक्षत्र विशाखा, चंद्रराशी तूळ/वृश्‍चिक, सूर्योदय ६.२३ सूर्यास्त ६.३५, चंद्रोदय सकाळी १०.४९, चंद्रास्त रात्री १०.०१, पर्युषण पर्वारंभ दिगंबर, भारतीय सौर भाद्रपद २५ शके १९४८.
Daily Panchang 16th August 2026

Daily Panchang 16th August 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

बुधवार : भाद्रपद शुद्ध ५, चंद्रनक्षत्र विशाखा, चंद्रराशी तूळ/वृश्‍चिक, सूर्योदय ६.२३ सूर्यास्त ६.३५, चंद्रोदय सकाळी १०.४९, चंद्रास्त रात्री १०.०१, पर्युषण पर्वारंभ दिगंबर, भारतीय सौर भाद्रपद २५ शके १९४८.

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