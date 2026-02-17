संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 17 फेब्रुवारी 2026

पंचांग - मंगळवार : माघ कृष्ण ३०, चंद्रनक्षत्र धनिष्ठा, चंद्रराशी मकर/कुंभ, सूर्योदय ७.०२ सूर्यास्त ६.३४, चंद्रोदय सकाळी ७.२८ चंद्रास्त सायंकाळी ६.३४, दर्श अमावास्या, अमावास्या समाप्ती सायंकाळी ५.३१, कंकणाकृती सूर्यग्रहण (भारतातून दिसणार नाही), भारतीय सौर माघ २८ शके १९४७.
