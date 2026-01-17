संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 17 जानेवारी 2026

पंचांग - शनिवार : पौष कृष्ण १४, चंद्रनक्षत्र मूळ, चंद्रराशी धनू, सूर्योदय ७.११ सूर्यास्त ६.१८, चंद्रोदय सकाळी ६.४७ चंद्रास्त सायंकाळी ५.०१, शब्बे मिराज, अमावास्या प्रारंभ उ. रात्री १२.०४, भारतीय सौर पौष २७ शके १९४७.
Panchang for 17th January 2026

सकाळ वृत्तसेवा
पंचांग -

