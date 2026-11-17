पंचांग -मंगळवार : कार्तिक शुद्ध ८, चंद्रनक्षत्र धनिष्ठा, चंद्रराशी मकर/कुंभ, सूर्योदय ६.४३ सूर्यास्त ५.५५, चंद्रोदय दुपारी १२.४९ चंद्रास्त रात्री १२.३४, दुर्गाष्टमी, गोपाष्टमी, भारतीय सौर कार्तिक २६ शके १९४८..दिनविशेष -१९९९ - सातत्याने कामगिरी करणारा शैलीदार फलंदाज राहुल द्रविड १९९८-९९ या वर्षातील सर्वोत्कृष्ट क्रिकेटपटूच्या कॅस्ट्रॉल पुरस्काराचा मानकरी ठरला.२०१० - भारताच्या संध्याराणी देवीने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत ‘वुशू’ (चिनी मार्शल आर्ट््स) या क्रीडा प्रकारात ६० किलो गटात रौप्यपदक पटकाविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.