आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 17 ऑक्टोबर 2026

पंचांग -शनिवार : आश्विन शुद्ध ७, चंद्रनक्षत्र मूळ, चंद्रराशी धनू, सूर्योदय ६.२९ सूर्यास्त ६.०९, चंद्रोदय दुपारी १२.०९, चंद्रास्त रात्री ११.१५, सरस्वती पूजन, त्रिरात्रोत्सवारंभ, भारतीय सौर आश्विन २५ शके १९४८..दिनविशेष -१९९६ - ज्येष्ठ अभिनेते डॉ. श्रीराम लागू यांना मध्य प्रदेश सरकारचा ‘कालिदास सन्मान’ जाहीर.१९९८ - आंध्र प्रदेशात समाजसेवेचा आदर्श प्रकल्प उभारणाऱ्या फातिमा बी यांना संयुक्त राष्ट्रसंघाचा पुरस्कार प्रदान.२००३ - भारताच्या अत्याधुनिक आणि सर्वांत वजनदार ‘रिसोर्ससॅट-१’ या उपग्रहाचे श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन तळावरून यशस्वी प्रक्षेपण.२०१४ - भारताकडून स्वदेशी बनावटीच्या अण्वस्त्रवाहू ‘निर्भय’ या क्षेपणास्त्राची चंडीपूर येथे चाचणी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.