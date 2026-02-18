संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 18 फेब्रुवारी 2026

पंचांग - बुधवार : फाल्गुन शुद्ध १, चंद्रनक्षत्र शततारका, चंद्रराशी कुंभ, सूर्योदय ७.०१ सूर्यास्त ६.३५, चंद्रोदय सकाळी ७.३६ चंद्रास्त सायंकाळी ७.२९, चंद्रदर्शन, सौर वसंत ऋतू प्रारंभ, भारतीय सौर माघ २९ शके १९४७.
Daily Panchang 18th February 2026

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

History

