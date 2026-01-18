संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 18 जानेवारी 2026

पंचांग - रविवार : पौष कृष्ण ३०, चंद्रनक्षत्र पूर्वाषाढा, चंद्रराशी धनू/मकर, सूर्योदय ७.११ सूर्यास्त ६.१८, चंद्रोदय सकाळी ७.३२ चंद्रास्त सायंकाळी ५.५७, दर्श अमावास्या, अमावास्या समाप्ती उ. रात्री १.२२, मौनी अमावास्या (जैन), भारतीय सौर पौष २८ शके १९४७.
Daily panchang 18h January 2026

Daily panchang 18th January 2026

History

