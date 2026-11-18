पंचांग -बुधवार : कार्तिक शुद्ध ९, चंद्रनक्षत्र शततारका, चंद्रराशी कुंभ, सूर्योदय ६.४३ सूर्यास्त ५.५५, चंद्रोदय दुपारी १.२४ चंद्रास्त उ. रात्री १.२५, कुष्मांड नवमी, भारतीय सौर कार्तिक २७ शके १९४८..दिनविशेष -२०१० - आशियायी क्रीडा नेमबाजी स्पर्धेत विजय कुमारने २५ मीटर स्टॅण्डर्ड पिस्तूल स्पर्धेत ब्राँझपदक पटकावले.२०१७ - मिस वर्ल्ड या सौंदर्याच्या जगतातील सर्वोच्च स्पर्धेत ‘मिस इंडिया’ मनुषी चिल्लरने बाजी मारली. विशेष म्हणजे तब्बल १७ वर्षांनंतर भारतीय सौंदर्यवतीने हा मानाचा मुकुट पटकावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.