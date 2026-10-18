आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 18 ऑक्टोबर 2026

पंचांग -रविवार : आश्विन शुद्ध ७, चंद्रनक्षत्र पूर्वाषाढा, चंद्रराशी धनू/मकर, सूर्योदय ६.३० सूर्यास्त ६.०८, चंद्रोदय दुपारी १२.५५, चंद्रास्त रात्री १२.०८, भानुसप्तमी, सरस्वती बलिदान, महालक्ष्मी पूजन (घागरी फुंकणे), आयंबिल ओळी प्रारंभ - जैन, भारतीय सौर आश्विन २६ शके १९४८..दिनविशेष -२००३ - रशिया आणि अमेरिकेच्या अंतराळवीरांना नेणाऱ्या ‘सोयूझ’ यानाने कझाकस्तानातील बैकोनूर तळावरून यशस्वी उड्डाण.२०१४ - रशियाच्या अलेक्झांड्रा गॉर्याच्किना हिने जागतिक ज्युनिअर बुद्धिबळ स्पर्धेत मुलींचे विजेतेपद राखले.२०१५ - मराठी रंगभूमीवर इतिहास घडवणाऱ्या आणि मालवणी बोली सातासमुद्रापार नेणाऱ्या वस्त्रहरण नाटकाचे लेखक गंगाराम गवाणकर यांची ९६व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड.२०१५ - जमैका येथील मार्लन जेम्स या अवघ्या ४४ वर्षांच्या लेखकाच्या पुस्तकाला ‘मॅन बुकर पुरस्कार’ जाहीर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.