संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 18 ऑक्टोबर 2026

पंचांग - रविवार : आश्‍विन शुद्ध ७, चंद्रनक्षत्र पूर्वाषाढा, चंद्रराशी धनू/मकर, सूर्योदय ६.३० सूर्यास्त ६.०८, चंद्रोदय दुपारी १२.५५, चंद्रास्त रात्री १२.०८, भानुसप्तमी, सरस्वती बलिदान, महालक्ष्मी पूजन (घागरी फुंकणे), आयंबिल ओळी प्रारंभ - जैन, भारतीय सौर आश्‍विन २६ शके १९४८.
Panchang for 18th October 2026

Panchang for 18th October 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

रविवार : आश्‍विन शुद्ध ७, चंद्रनक्षत्र पूर्वाषाढा, चंद्रराशी धनू/मकर, सूर्योदय ६.३० सूर्यास्त ६.०८, चंद्रोदय दुपारी १२.५५, चंद्रास्त रात्री १२.०८, भानुसप्तमी, सरस्वती बलिदान, महालक्ष्मी पूजन (घागरी फुंकणे), आयंबिल ओळी प्रारंभ - जैन, भारतीय सौर आश्‍विन २६ शके १९४८.

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