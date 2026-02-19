संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 19 फेब्रुवारी 2026

पंचांग - गुरुवार : फाल्गुन शुद्ध २, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी कुंभ/मीन, सूर्योदय ७.०१ सूर्यास्त ६.३५, चंद्रोदय सकाळी ८.०४ चंद्रास्त रात्री ८.२४, मु. रमजान मासारंभ, भारतीय सौर माघ ३० शके १९४७.
Daily Panchang 19th February 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
