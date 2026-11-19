पंचांग -गुरुवार : कार्तिक शुद्ध ९, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी कुंभ/मीन, सूर्योदय ६.४४ सूर्यास्त ५.५५, चंद्रोदय दुपारी १.५८ चंद्रास्त उ. रात्री २.१७, भारतीय सौर कार्तिक २८ शके १९४८..दिनविशेष -२००७ - केनियातील ‘नोबेल’ पुरस्कारविजेत्या पर्यावरणवादी व राजकीय कार्यकर्त्या डॉ. वांगारी मथाई यांना राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या हस्ते ‘इंदिरा गांधी शांतता पुरस्कार’ प्रदान.२०१५ - भारतीय वंशाच्या अमेरिकी राजकीय नेत्या स्वाती दांडेकर यांची आशियाई विकास बॅंकेच्या (एडीबी) कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.