आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 19 ऑक्टोबर 2025

आज शुभ दिवस असून, पंचांगानुसार पूजा, अध्यात्मिक उपासना आणि धार्मिक कार्यांसाठी उत्तम वेळ आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पंचांग -

१९ ऑक्टोबर २०२५ साठी

रविवार : आश्‍विन कृष्ण १३, चंद्रनक्षत्र उत्तरा, चंद्रराशी कन्या, सूर्योदय ६.२६ सूर्यास्त ५.५६, चंद्रोदय पहाटे ५.१५ चंद्रास्त दुपारी ४.४०, शिवरात्री, भारतीय सौर आश्‍विन २७ शके १९४७.

