आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 1 सप्टेंबर 2025

आज शुभ दिवस असून, पंचांगानुसार पूजा, अध्यात्मिक उपासना आणि धार्मिक कार्यांसाठी उत्तम वेळ आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पंचांग

१ सप्टेंबर २०२५ साठी सोमवार : भाद्रपद शुद्ध ९, चंद्रनक्षत्र ज्येष्ठा, चंद्रराशी वृश्‍चिक/धनू, सूर्योदय ६.१० सूर्यास्त ६.४३, चंद्रोदय दुपारी १.५७, चंद्रास्त रात्री १२.३२, अदुःख नवमी, ज्येष्ठा गौरी पूजन, भागवत सप्ताहारंभ, भारतीय सौर भाद्रपद १० शके १९४७.

