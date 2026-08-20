संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 20 ऑगस्ट 2026

पंचांग - गुरुवार : श्रावण शुद्ध ८, चंद्रनक्षत्र विशाखा, चंद्रराशी वृश्‍चिक, सूर्योदय ६.१८ सूर्यास्त ६.५७, चंद्रोदय दुपारी १, चंद्रास्त रात्री १२.०८, दुर्गाष्टमी, दूर्वाष्टमी, बृहस्पती पूजन, खोरदाद साल, भारतीय सौर श्रावण २८ शके १९४८.
Daily Panchang 20th August 2026

Daily Panchang 20th August 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

गुरुवार : श्रावण शुद्ध ८, चंद्रनक्षत्र विशाखा, चंद्रराशी वृश्‍चिक, सूर्योदय ६.१८ सूर्यास्त ६.५७, चंद्रोदय दुपारी १, चंद्रास्त रात्री १२.०८, दुर्गाष्टमी, दूर्वाष्टमी, बृहस्पती पूजन, खोरदाद साल, भारतीय सौर श्रावण २८ शके १९४८.

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