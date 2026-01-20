संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 20 जानेवारी 2026

पंचांग - मंगळवार : माघ शुद्ध २, चंद्रनक्षत्र श्रवण, चंद्रराशी मकर/कुंभ, सूर्योदय ७.११ सूर्यास्त ६.२०, चंद्रोदय सकाळी ८.१४ चंद्रास्त सायंकाळी ७.४८, चंद्रदर्शन, भारतीय सौर पौष ३० शके १९४७.
Daily panchang 20h January 2026

Daily panchang 20th January 2026

