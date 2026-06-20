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आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 20 जून 2026

पंचांग - शनिवार : निज ज्येष्ठ शुद्ध ६, चंद्रनक्षत्र मघा, चंद्रराशी सिंह, सूर्योदय ६ सूर्यास्त ७.१२, चंद्रोदय सकाळी ११.१०, चंद्रास्त रात्री ११.४९, अरण्यषष्ठी, विंध्यवासिनी पूजा, भारतीय सौर ज्येष्ठ ३० शके १९४८.
Daily Panchang 20th June 2026

Daily Panchang 20th June 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

शनिवार : निज ज्येष्ठ शुद्ध ६, चंद्रनक्षत्र मघा, चंद्रराशी सिंह, सूर्योदय ६ सूर्यास्त ७.१२, चंद्रोदय सकाळी ११.१०, चंद्रास्त रात्री ११.४९, अरण्यषष्ठी, विंध्यवासिनी पूजा, भारतीय सौर ज्येष्ठ ३० शके १९४८.

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