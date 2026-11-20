पंचांग -शुक्रवार : कार्तिक शुद्ध १०/११, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी मीन, सूर्योदय ६.४५ सूर्यास्त ५.५५, चंद्रोदय दुपारी २.३४ चंद्रास्त पहाटे ३.१०, प्रबोधिनी स्मार्त एकादशी, विष्णुप्रबोधोत्सव, भारतीय सौर कार्तिक २९ शके १९४८..दिनविशेष -२००९ - ‘मास्टर ब्लास्टर’ सचिन तेंडुलकरने श्रीलंकेविरुद्ध पहिल्या कसोटी क्रिकेट सामन्यात ४३ वे शतक झळकावून आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत तीस हजार धावांचा टप्पा पार केला.२०१४ - ४५ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात अभिनेते रजनीकांत यांना शताब्दी पुरस्काराने गौरविले.२०१६ - भारताच्या पी. व्ही. सिंधूने चायना सुपर सिरीज स्पर्धा जिंकण्याचा पराक्रम केला. सिंधूने पहिल्यांदाच चीनमध्ये स्पर्धा जिंकली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.