संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 20 ऑक्टोबर 2026

पंचांग - मंगळवार : आश्‍विन शुद्ध ९, चंद्रनक्षत्र श्रवण, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ६.३० सूर्यास्त ६.०७, चंद्रोदय दुपारी २.१६, चंद्रास्त उ. रात्री १.५३, विजया दशमी, दसरा, नवरात्रोत्थापन व पारणा, महानवमी, भारतीय सौर आश्‍विन २८ शके १९४८.
Daily Panchang 20th October 2026

Daily Panchang 20th October 2026

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

मंगळवार : आश्‍विन शुद्ध ९, चंद्रनक्षत्र श्रवण, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ६.३० सूर्यास्त ६.०७, चंद्रोदय दुपारी २.१६, चंद्रास्त उ. रात्री १.५३, विजया दशमी, दसरा, नवरात्रोत्थापन व पारणा, महानवमी, भारतीय सौर आश्‍विन २८ शके १९४८.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History
Marathi News Esakal
www.esakal.com