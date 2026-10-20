आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 20 ऑक्टोबर 2026

पंचांग -मंगळवार : आश्विन शुद्ध ९, चंद्रनक्षत्र श्रवण, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ६.३० सूर्यास्त ६.०७, चंद्रोदय दुपारी २.१६, चंद्रास्त उ. रात्री १.५३, विजया दशमी, दसरा, नवरात्रोत्थापन व पारणा, महानवमी, भारतीय सौर आश्विन २८ शके १९४८..दिनविशेष -२००० - भारताच्या सीमा अंतीलने जागतिक कनिष्ठ मैदानी स्पर्धेत थाळीफेकीचे सुवर्णपदक पटकावले.२००१ - ४१ व्या राष्ट्रीय खुल्या मैदानी स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या कविता पंड्या व माधुरी गुरनुले यांनी अनुक्रमे १०० मीटर व पाच हजार मीटर शर्यतीत सुवर्णपदक पटकावले.२००१ - रंगभूमीवर सुमारे चाळीस वर्षे विविध प्रयोगात मग्न असलेले पंडित सत्यदेव दुबे यांना विष्णुदास भावे गौरव पदक जाहीर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.