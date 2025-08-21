संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 21 ऑगस्ट 2025

पंचांग - गुरुवार : श्रावण कृष्ण १३, चंद्रनक्षत्र पुष्य, चंद्रराशी कर्क, सूर्योदय ६.०६ सूर्यास्त ६.५३, चंद्रोदय पहाटे ४.५७, चंद्रास्त सायंकाळी ५.४८, शिवरात्री, बृहस्पती पूजन, गुरुपुष्यामृत (सूर्योदयापासून रा. १२.०९ प.), भारतीय सौर श्रावण ३० शके १९४७.
