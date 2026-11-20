पंचांग -शनिवार : कार्तिक शुद्ध १२, चंद्रनक्षत्र उत्तरा/रेवती, चंद्रराशी मीन/मेष, सूर्योदय ६.४५ सूर्यास्त ५.५५, चंद्रोदय दुपारी ३.११ चंद्रास्त पहाटे ४.०७, भागवत एकादशी, तुलसीविवाहारंभ, पंढरपूर यात्रा, चातुर्मास्य समाप्ती, भारतीय सौर कार्तिक ३० शके १९४८..दिनविशेष -२००४ - विश्वकरंडक कबड्डी स्पर्धेत भारताने इराणला पराभूत करून विजेतेपद पटकाविले.२०१४ - अमेरिकेच्या व्हाइट हाउसतर्फे प्रतिष्ठेचे ‘नॅशनल मेडल ऑफ सायन्स’ हे पदक देऊन १९ जणांना गौरविले. त्यात मूळ भारतीय वंशाचे संशोधक थॉमस कैलाथ यांचा समावेश.२०१५ - प्रेरणा भांब्रीने आयटीएफ महिला टेनिस स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले.२०१६ - स्वदेशी बनावटीच्या पृथ्वी-२ या बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्राच्या चाचण्या बालासोर जिल्ह्यातील चांदीपूर येथे यशस्वीरीत्या पार पडल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.