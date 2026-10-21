संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 21 ऑक्टोबर 2026

पंचांग - बुधवार : आश्‍विन शुद्ध १०, चंद्रनक्षत्र धनिष्ठा, चंद्रराशी मकर/कुंभ, सूर्योदय ६.३१ सूर्यास्त ६.०६, चंद्रोदय दुपारी २.५३, चंद्रास्त उ. रात्री २.४५, भारतीय सौर आश्‍विन २९ शके १९४८.
Daily Panchang 21st October 2026

Daily Panchang 21st October 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

बुधवार : आश्‍विन शुद्ध १०, चंद्रनक्षत्र धनिष्ठा, चंद्रराशी मकर/कुंभ, सूर्योदय ६.३१ सूर्यास्त ६.०६, चंद्रोदय दुपारी २.५३, चंद्रास्त उ. रात्री २.४५, भारतीय सौर आश्‍विन २९ शके १९४८.

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