आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 21 ऑक्टोबर 2026

पंचांग -बुधवार : आश्विन शुद्ध १०, चंद्रनक्षत्र धनिष्ठा, चंद्रराशी मकर/कुंभ, सूर्योदय ६.३१ सूर्यास्त ६.०६, चंद्रोदय दुपारी २.५३, चंद्रास्त उ. रात्री २.४५, भारतीय सौर आश्विन २९ शके १९४८..दिनविशेष -२०१४ - पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पारुल परमार हिने बॅडमिंटनमधील महिलांच्या एसएल तीन गटांत सलग चार लढती जिंकून सुवर्णपदक निश्चित केले आहे. तर मनोज सरकार आणि प्रमोद भगत यांनी उपांत्य फेरी गाठून किमान एक रौप्यपदक निश्चित केले.२०१५ - जलतरणपटू वीरधवल खाडे, साहसी क्रीडा प्रकारात पल्लवी वर्तक, उमेश झिरपे यांना छत्रपती क्रीडा पुरस्कार जाहीर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.