संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - २२ जून २०२६

२२ जून २०२६चे पंचांग, दुर्गाष्टमी, सूर्याचा आर्द्रा नक्षत्रप्रवेश आणि अयन करिदिनासह; इस्रोच्या विक्रमी २० उपग्रह प्रक्षेपणाची आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या लढाऊ विमान उड्डाणाची दिनविशेष नोंद
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Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग

सोमवार : निज ज्येष्ठ शुद्ध ८, चंद्रनक्षत्र उत्तरा, चंद्रराशी कन्या, चंद्रोदय दुपारी १२.५५, चंद्रास्त रात्री १२.५८, दुर्गाष्टमी, सूर्याचा आर्द्रा नक्षत्रप्रवेश, वाहन गाढव, अयन करिदिन, भारतीय सौर आषाढ १ शके १९४८.

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