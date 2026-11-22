पंचांग -रविवार : कार्तिक शुद्ध १३, चंद्रनक्षत्र आश्विनी, चंद्रराशी मेष, सूर्योदय ६.४६ सूर्यास्त ५.५५, चंद्रोदय दुपारी ३.५२ चंद्रास्त पहाटे ५.०९, प्रदोष, वैकुंठ चतुर्दशीचा उपवास, श्री गोरखनाथ प्रगट दिन, भारतीय सौर मार्गशीर्ष १ शके १९४८..दिनविशेष -२०१० - भारताची अव्वल मुष्टियुद्ध खेळाडू मेरी कोम हिने चीन येथे झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदक मिळवून ऐतिहासिक कामगिरी केली.२०१० - शून्य अंश सेल्सिअसपेक्षा खूप कमी तापमान आणि प्रचंड जोरात वाहणारे थंड वारे यांतून वाट काढत आठ भारतीय शास्त्रज्ञ दक्षिण ध्रुवावर पोहोचले व त्यांनी तेथे तिरंगा ध्वज फडकावला. दक्षिण ध्रुवावर पोचणारे हे पहिलेच भारतीय ठरले.२०१५ - स्वदेशी बनावटीच्या क्षेपणास्त्रभेदी यंत्रणेची ओडिशा किनारपट्टीवर चाचणी यशस्वी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.