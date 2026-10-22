संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 22 ऑक्टोबर 2026

पंचांग - गुरुवार : आश्‍विन शुद्ध ११, चंद्रनक्षत्र शततारका, चंद्रराशी कुंभ, सूर्योदय ६.३१ सूर्यास्त ६.०६, चंद्रोदय दुपारी ३.२८, चंद्रास्त पहाटे ३.३७, पाशांकुशा एकादशी, भारतीय सौर आश्‍विन ३० शके १९४८.
Daily Panchang 22nd October 2026

Daily Panchang 22nd October 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

गुरुवार : आश्‍विन शुद्ध ११, चंद्रनक्षत्र शततारका, चंद्रराशी कुंभ, सूर्योदय ६.३१ सूर्यास्त ६.०६, चंद्रोदय दुपारी ३.२८, चंद्रास्त पहाटे ३.३७, पाशांकुशा एकादशी, भारतीय सौर आश्‍विन ३० शके १९४८.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History
Marathi News Esakal
www.esakal.com