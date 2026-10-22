आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 22 ऑक्टोबर 2026

पंचांग -गुरुवार : आश्विन शुद्ध ११, चंद्रनक्षत्र शततारका, चंद्रराशी कुंभ, सूर्योदय ६.३१ सूर्यास्त ६.०६, चंद्रोदय दुपारी ३.२८, चंद्रास्त पहाटे ३.३७, पाशांकुशा एकादशी, भारतीय सौर आश्विन ३० शके १९४८..दिनविशेष -२००१ - देशाच्या महत्त्वाकांक्षी अवकाश कार्यक्रमात मोलाची कामगिरी बजावणाऱ्या ‘पीएसएलव्ही-सी ३’ या ध्रुवीय उपग्रहवाहकाचे श्रीहरिकोटा येथील ‘शार’च्या तळावरून यशस्वी प्रक्षेपण.२००३ - मूळचे भारतीय; परंतु अमेरिकेत वास्तव्यास असलेले अभियंते हरेन एस. गांधी यांना ‘नॅशनल मेडल ऑफ टेक्नॉलॉजी’ हे अमेरिकेतील अतिशय प्रतिष्ठेचे समजले जाणारे पारितोषिक जाहीर.२०१५ - आंध्र प्रदेशची नवी राजधानी म्हणून विकसित करण्यात येणाऱ्या अमरावतीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.