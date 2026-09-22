संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 22 सप्टेंबर 2026

पंचांग - मंगळवार : भाद्रपद शुद्ध ११, चंद्रनक्षत्र उत्तराषाढा, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ६.२४ सूर्यास्त ६.२९, चंद्रोदय दुपारी ३.४३, चंद्रास्त पहाटे ३.१२, परिवर्तनी एकादशी, भारतीय सौर भाद्रपद ३१ शके १९४८.
Daily Panchang 22nd September 2026

Daily Panchang 22nd September 2026

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

मंगळवार : भाद्रपद शुद्ध ११, चंद्रनक्षत्र उत्तराषाढा, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ६.२४ सूर्यास्त ६.२९, चंद्रोदय दुपारी ३.४३, चंद्रास्त पहाटे ३.१२, परिवर्तनी एकादशी, भारतीय सौर भाद्रपद ३१ शके १९४८.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History
Marathi News Esakal
www.esakal.com