आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 23 डिसेंबर 2025

पंचांग -मंगळवार : पौष शुद्ध ३, चंद्रनक्षत्र श्रवण, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ७.०४ सूर्यास्त ६.०३, चंद्रोदय सकाळी ९.३४ चंद्रास्त रात्री ८.५९, विनायक चतुर्थी अंगारक योग, अयन करिदिन, भारतीय सौर पौष २ शके १९४७..दिनविशेष -२००० - कलकत्ता शहराच्या नावात 'कोलकता' असा बदल करण्यास केंद्र सरकारची मंजुरी२०१० - निवृत्तीनंतर ३३ वर्षांनी वयाच्या सत्तराव्या वर्षी फुटबॉलपटू पेले यांना 'ब्राझिलियन चॅम्पियन हा सन्मान प्राप्त..