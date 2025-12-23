संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 23 डिसेंबर 2025

पंचांग - मंगळवार : पौष शुद्ध ३, चंद्रनक्षत्र श्रवण, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ७.०४ सूर्यास्त ६.०३, चंद्रोदय सकाळी ९.३४ चंद्रास्त रात्री ८.५९, विनायक चतुर्थी अंगारक योग, अयन करिदिन, भारतीय सौर पौष २ शके १९४७.
Daily Panchang 23rd December 2025

Daily Panchang 23rdDecember 2025

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

मंगळवार : पौष शुद्ध ३, चंद्रनक्षत्र श्रवण, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ७.०४ सूर्यास्त ६.०३, चंद्रोदय सकाळी ९.३४ चंद्रास्त रात्री ८.५९, विनायक चतुर्थी अंगारक योग, अयन करिदिन, भारतीय सौर पौष २ शके १९४७.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com