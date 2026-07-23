संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 23 जुलै 2026

पंचांग - गुरुवार : आषाढ शुद्ध ९, चंद्रनक्षत्र विशाखा, चंद्रराशी तूळ/वृश्‍चिक, सूर्योदय ६.१० सूर्यास्त ७.११, चंद्रोदय दुपारी २.१५, चंद्रास्त उ. रात्री १.२८, तिशाबी आव - ज्यू, भारतीय सौर श्रावण १ शके १९४८.
Daily Panchang 23rd July 2026

Daily Panchang 23rd July 2026

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

गुरुवार : आषाढ शुद्ध ९, चंद्रनक्षत्र विशाखा, चंद्रराशी तूळ/वृश्‍चिक, सूर्योदय ६.१० सूर्यास्त ७.११, चंद्रोदय दुपारी २.१५, चंद्रास्त उ. रात्री १.२८, तिशाबी आव - ज्यू, भारतीय सौर श्रावण १ शके १९४८.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History