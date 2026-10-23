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आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 23 ऑक्टोबर 2026

पंचांग - शुक्रवार : आश्‍विन शुद्ध १२, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी कुंभ/मीन, सूर्योदय ६.३१ सूर्यास्त ६.०५, चंद्रोदय दुपारी ४.०४, चंद्रास्त पहाटे ४.३१, प्रदोष, सौर हेमंत ऋतू प्रारंभ, भारतीय सौर कार्तिक १ शके १९४८.
Daily Panchang 23rd October 2026

Daily Panchang 23rd October 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

शुक्रवार : आश्‍विन शुद्ध १२, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी कुंभ/मीन, सूर्योदय ६.३१ सूर्यास्त ६.०५, चंद्रोदय दुपारी ४.०४, चंद्रास्त पहाटे ४.३१, प्रदोष, सौर हेमंत ऋतू प्रारंभ, भारतीय सौर कार्तिक १ शके १९४८.

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