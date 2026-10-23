आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 23 ऑक्टोबर 2026

पंचांग -शुक्रवार : आश्विन शुद्ध १२, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी कुंभ/मीन, सूर्योदय ६.३१ सूर्यास्त ६.०५, चंद्रोदय दुपारी ४.०४, चंद्रास्त पहाटे ४.३१, प्रदोष, सौर हेमंत ऋतू प्रारंभ, भारतीय सौर कार्तिक १ शके १९४८..दिनविशेष -२०१२ - भारतीय वंशाची अमेरिकन अवकाशवीरांगना सुनीता विल्यम्सने अवकाशात शंभर दिवस पूर्ण केले.२०१५ - जर्मनीची जुनी राजधानी असलेल्या बॉन शहराच्या महापौरपदासाठी भारतीय वंशाचे अशोक श्रीधरन यांचा शपथविधी.२०१५ - ज्येष्ठ हार्मोनिअमवादक तुळशीदास बोरकर, गायिका अश्विनी भिडे-देशपांडे, रामदास कामत आणि नाथ नेरळकर यांना राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारांनी गौरविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.