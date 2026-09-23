संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 23 सप्टेंबर 2026

पंचांग - बुधवार : भाद्रपद शुद्ध १२, चंद्रनक्षत्र श्रवण, चंद्रराशी मकर/कुंभ, सूर्योदय ६.२४ सूर्यास्त ६.२८, चंद्रोदय दुपारी ४.२१, चंद्रास्त पहाटे ४.०५, वामन जयंती, भारतीय सौर आश्‍विन १ शके १९४८.
Daily Panchang 23rd September 2026

Daily Panchang 23rd September 2026

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

बुधवार : भाद्रपद शुद्ध १२, चंद्रनक्षत्र श्रवण, चंद्रराशी मकर/कुंभ, सूर्योदय ६.२४ सूर्यास्त ६.२८, चंद्रोदय दुपारी ४.२१, चंद्रास्त पहाटे ४.०५, वामन जयंती, भारतीय सौर आश्‍विन १ शके १९४८.

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