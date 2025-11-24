संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 24 नोव्हेंबर 2025

पंचांग - सोमवार : मार्गशीर्ष शुद्ध ४, चंद्रनक्षत्र पूर्वाषाढा, चंद्रराशी धनू/मकर, सूर्योदय ६.४७ सूर्यास्त ५.३९, चंद्रोदय सकाळी १०.१० चंद्रास्त रात्री ८.५४, विनायक चतुर्थी, भारतीय सौर मार्गशीर्ष ३ शके १९४७.
