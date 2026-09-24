संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 24 सप्टेंबर 2026

पंचांग - गुरुवार : भाद्रपद शुद्ध १३, चंद्रनक्षत्र धनिष्ठा, चंद्रराशी कुंभ, सूर्योदय ६.२४ सूर्यास्त ६.२८, चंद्रोदय दुपारी ४.५८, चंद्रास्त पहाटे ४.५७, प्रदोष, भारतीय सौर आश्‍विन २ शके १९४८.
Daily Panchang 24th September 2026

Daily Panchang 24th September 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

गुरुवार : भाद्रपद शुद्ध १३, चंद्रनक्षत्र धनिष्ठा, चंद्रराशी कुंभ, सूर्योदय ६.२४ सूर्यास्त ६.२८, चंद्रोदय दुपारी ४.५८, चंद्रास्त पहाटे ४.५७, प्रदोष, भारतीय सौर आश्‍विन २ शके १९४८.

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