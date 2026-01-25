संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 25 जानेवारी 2026

पंचांग - रविवार : माघ शुद्ध ७, चंद्रनक्षत्र रेवती, चंद्रराशी मीन/मेष, सूर्योदय ७.१० सूर्यास्त ६.२३, चंद्रोदय सकाळी ११.१९ चंद्रास्त रात्री १२.२३, रथसप्तमी, भानुसप्तमी, भारतीय सौर माघ ५ शके १९४७.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
