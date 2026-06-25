संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 25 जून 2026

पंचांग - गुरुवार : निज ज्येष्ठ शुद्ध ११, चंद्रनक्षत्र स्वाती, चंद्रराशी तूळ, सूर्योदय ६.०१ सूर्यास्त ७.१३, चंद्रोदय दुपारी ३.२८, चंद्रास्त रात्री २.४८, निर्मला एकादशी, भारतीय सौर आषाढ ४ शके १९४८.
Daily Panchang for 25th June 2026

Daily Panchang for 25th June 2026

SAKAL

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

गुरुवार : निज ज्येष्ठ शुद्ध ११, चंद्रनक्षत्र स्वाती, चंद्रराशी तूळ, सूर्योदय ६.०१ सूर्यास्त ७.१३, चंद्रोदय दुपारी ३.२८, चंद्रास्त रात्री २.४८, निर्मला एकादशी, भारतीय सौर आषाढ ४ शके १९४८.

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