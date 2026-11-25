पंचांग -बुधवार : कार्तिक कृष्ण १, चंद्रनक्षत्र रोहिणी, चंद्रराशी वृषभ, सूर्योदय ६.४८ सूर्यास्त ५.५४, चंद्रोदय सायंकाळी ६.३५ चंद्रास्त सकाळी ७.२२, भारतीय सौर मार्गशीर्ष ४ शके १९४८..दिनविशेष -१९९९ - ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आमटे यांना प्रतिष्ठेचा इंदिरा गांधी शांतता पुरस्कार जाहीर.२००९ - ध्वनीच्या दुप्पट वेगाने जाणाऱ्या ‘सुखोई ३० एमकेआय’ या लढाऊ विमानातून राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांचा प्रवास.२००९ - राहुल द्रविडने कसोटी कारकिर्दीतील २८ वे शतक झळकविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.