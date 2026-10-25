संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 25 ऑक्टोबर 2026

पंचांग - रविवार : आश्‍विन शुद्ध १४, चंद्रनक्षत्र रेवती, चंद्रराशी मीन/मेष, सूर्योदय ६.३२ सूर्यास्त ६.०४, चंद्रोदय सायंकाळी ५.२०, चंद्रास्त सकाळी ६.२७, कोजागरी पौर्णिमा, आकाश दीपदान, पौर्णिमा प्रारंभ सकाळी ११.५७, भारतीय सौर कार्तिक ३ शके १९४८.
Daily Panchang 25th October 2026

Daily Panchang 25th October 2026

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

रविवार : आश्‍विन शुद्ध १४, चंद्रनक्षत्र रेवती, चंद्रराशी मीन/मेष, सूर्योदय ६.३२ सूर्यास्त ६.०४, चंद्रोदय सायंकाळी ५.२०, चंद्रास्त सकाळी ६.२७, कोजागरी पौर्णिमा, आकाश दीपदान, पौर्णिमा प्रारंभ सकाळी ११.५७, भारतीय सौर कार्तिक ३ शके १९४८.

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