आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 25 ऑक्टोबर 2026

पंचांग -रविवार : आश्विन शुद्ध १४, चंद्रनक्षत्र रेवती, चंद्रराशी मीन/मेष, सूर्योदय ६.३२ सूर्यास्त ६.०४, चंद्रोदय सायंकाळी ५.२०, चंद्रास्त सकाळी ६.२७, कोजागरी पौर्णिमा, आकाश दीपदान, पौर्णिमा प्रारंभ सकाळी ११.५७, भारतीय सौर कार्तिक ३ शके १९४८..दिनविशेष -२००० - सॅंटिगो (चिली) येथील जागतिक कुमार मैदानी स्पर्धेत थाळीफेक स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकाविणाऱ्या सीमा अंतिल हिला भारतीय हौशी ॲथलेटिक्स महासंघातर्फे एक लाख रुपयांचा पुरस्कार जाहीर.२०१० - सचिन तेंडुलकर याचा ‘ईएसपीएन-क्रिकइन्फो’ने निवडलेल्या जागतिक क्रिकेट संघात समावेश.२०१४ - बिलियर्ड्सपटू पंकज अडवानी याने क्यू स्पोर्ट्समध्ये कारकिर्दीतील अकरावे विश्वविजेतेपद पटकावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.