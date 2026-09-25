आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 25 सप्टेंबर 2026

पंचांग -शुक्रवार : भाद्रपद शुद्ध १४, चंद्रनक्षत्र शततारका, चंद्रराशी कुंभ/मीन, सूर्योदय ६.२५ सूर्यास्त ६.२७, चंद्रोदय सायंकाळी ५.३३, चंद्रास्त पहाटे ५.५०, अनंत चतुर्दशी, पौर्णिमा प्रारंभ रात्री ११.०७, पर्युषणपर्व समाप्ती, भारतीय सौर आश्विन ३ शके १९४८..दिनविशेष -२०११ - केनियाच्या पॅट्रिक मकावने बर्लिन मॅरेथॉन २ तास ३ मिनिटे ३८ सेकंद अशा जागतिक विक्रमी वेळेसह जिंकली.२०१४ - भारताच्या स्वर्णसिंगने आशियाई क्रीडा रोइंगमधील सिंगल स्कल प्रकारात ब्राँझपदक पटकाविले.२०१५ - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वास्तव्य केलेले लंडनमधील घर राज्य सरकारच्या ताब्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.