संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 25 सप्टेंबर 2026

पंचांग - शुक्रवार : भाद्रपद शुद्ध १४, चंद्रनक्षत्र शततारका, चंद्रराशी कुंभ/मीन, सूर्योदय ६.२५ सूर्यास्त ६.२७, चंद्रोदय सायंकाळी ५.३३, चंद्रास्त पहाटे ५.५०, अनंत चतुर्दशी, पौर्णिमा प्रारंभ रात्री ११.०७, पर्युषणपर्व समाप्ती, भारतीय सौर आश्‍विन ३ शके १९४८.
Daily Panchang 25th September 2026

Daily Panchang 25th September 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

शुक्रवार : भाद्रपद शुद्ध १४, चंद्रनक्षत्र शततारका, चंद्रराशी कुंभ/मीन, सूर्योदय ६.२५ सूर्यास्त ६.२७, चंद्रोदय सायंकाळी ५.३३, चंद्रास्त पहाटे ५.५०, अनंत चतुर्दशी, पौर्णिमा प्रारंभ रात्री ११.०७, पर्युषणपर्व समाप्ती, भारतीय सौर आश्‍विन ३ शके १९४८.

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