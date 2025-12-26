संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 26 डिसेंबर 2025

पंचांग - शुक्रवार : पौष शुद्ध ६, चंद्रनक्षत्र शततारका, चंद्रराशी कुंभ/मीन, सूर्योदय ७.०५ सूर्यास्त ६.०४, चंद्रोदय सकाळी ११.२८ चंद्रास्त रात्री ११.३९, भारतीय सौर पौष ५ शके १९४७.
Daily Panchang 26th December 2025

Daily Panchang 26th December 2025

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

शुक्रवार : पौष शुद्ध ६, चंद्रनक्षत्र शततारका, चंद्रराशी कुंभ/मीन, सूर्योदय ७.०५ सूर्यास्त ६.०४, चंद्रोदय सकाळी ११.२८ चंद्रास्त रात्री ११.३९, भारतीय सौर पौष ५ शके १९४७.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com