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आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 28 जून 2026

पंचांग - रविवार : निज ज्येष्ठ शुद्ध १४, चंद्रनक्षत्र ज्येष्ठा, चंद्रराशी वृश्‍चिक/धनू, सूर्योदय ६.०२ सूर्यास्त ७.१३, चंद्रोदय सायंकाळी ६.०७, चंद्रास्त पहाटे ५.०८, भारतीय सौर आषाढ ७ शके १९४८.
Daily Panchang for 28th June 2026

Daily Panchang for 28th June 2026

SAKAL

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

रविवार : निज ज्येष्ठ शुद्ध १४, चंद्रनक्षत्र ज्येष्ठा, चंद्रराशी वृश्‍चिक/धनू, सूर्योदय ६.०२ सूर्यास्त ७.१३, चंद्रोदय सायंकाळी ६.०७, चंद्रास्त पहाटे ५.०८, भारतीय सौर आषाढ ७ शके १९४८.

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