पंचांग -गुरुवार : कार्तिक कृष्ण २, चंद्रनक्षत्र मृग, चंद्रराशी वृषभ/मिथुन, सूर्योदय ६.४८ सूर्यास्त ५.५४, चंद्रोदय सायंकाळी ७.४२ चंद्रास्त सकाळी ८.२२, भारतीय सौर मार्गशीर्ष ५ शके १९४८..दिनविशेष -२००० - रेल्वे मंत्रालयातर्फे न्यू जलपैगुडी-दार्जिलिंगदरम्यान धावणारी रेल्वे जगाला अर्पण.२००४ - ज्येष्ठ संतूरवादक पं. शिवकुमार शर्मा यांना ‘तानसेन’ पुरस्कार जाहीर.२०१७ - इराणमध्ये गॉर्गन येथे झालेल्या आशियाई कबड्डी स्पर्धेत भारताच्या पुरुष आणि महिला संघांनी प्रतिस्पर्ध्यांना कबड्डीचे धडेच देत एकतर्फी विजेतेपदाला गवसणी घातली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.