आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 27 ऑगस्ट 2025

पंचांग -बुधवार : भाद्रपद शुद्ध ४, चंद्रनक्षत्र चित्रा, चंद्रराशी कन्या/तूळ, सूर्योदय ६.०८ सूर्यास्त ६.४७, चंद्रोदय सकाळी ९.२८, चंद्रास्त रात्री ९.०८, गणेश चतुर्थी, पार्थिव रणपती पूजन, चंद्रदर्शन निषेध, भारतीय सौर भाद्रपद ५ शके १९४७..दिनविशेष -२००४ - चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शक आनंद पटवर्धन यांच्या 'वॉर अँड पीस' या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट लघुचित्रपटाचा राष्ट्रीय पुरस्कार व सुवर्णकमळ जाहीर झाले.२०१५ - क्रायोजेनिक तंत्रज्ञानाची क्षमता पुन्हा एकदा सिद्ध करत भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) जीएसएलव्ही डी-६ या भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपकाच्या साह्याने जी-सॅट ६ या उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण केले.