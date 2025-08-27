संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 27 ऑगस्ट 2025

पंचांग - बुधवार : भाद्रपद शुद्ध ४, चंद्रनक्षत्र चित्रा, चंद्रराशी कन्या/तूळ, सूर्योदय ६.०८ सूर्यास्त ६.४७, चंद्रोदय सकाळी ९.२८, चंद्रास्त रात्री ९.०८, गणेश चतुर्थी, पार्थिव रणपती पूजन, चंद्रदर्शन निषेध, भारतीय सौर भाद्रपद ५ शके १९४७.
Daily Panchang 27th August 2025
Daily Panchang 27th August 2025Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

बुधवार : भाद्रपद शुद्ध ४, चंद्रनक्षत्र चित्रा, चंद्रराशी कन्या/तूळ, सूर्योदय ६.०८ सूर्यास्त ६.४७, चंद्रोदय सकाळी ९.२८, चंद्रास्त रात्री ९.०८, गणेश चतुर्थी, पार्थिव रणपती पूजन, चंद्रदर्शन निषेध, भारतीय सौर भाद्रपद ५ शके १९४७.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com