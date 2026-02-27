संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 27 फेब्रुवारी 2026

पंचांग - शुक्रवार : फाल्गुन शुद्ध ११, चंद्रनक्षत्र आर्द्रा, चंद्रराशी मिथुन/कर्क, सूर्योदय ६.५६ सूर्यास्त ६.३८, चंद्रोदय दुपारी २.४० चंद्रास्त पहाटे ४.२८, आमलकी एकादशी, भारतीय सौर फाल्गुन ८ शके १९४७.
Panchang for 27th February 2026

