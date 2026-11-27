पंचांग -शुक्रवार : कार्तिक कृष्ण ३, चंद्रनक्षत्र आर्द्रा, चंद्रराशी मिथुन, सूर्योदय ६.४९ सूर्यास्त ५.५५, चंद्रोदय रात्री ८.५० चंद्रास्त सकाळी ९.३६, संकष्ट चतुर्थी, भारतीय सौर मार्गशीर्ष ६ शके १९४८..दिनविशेष -२००९ - महेंद्रसिंह धोनीच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने ग्रीनपार्क मैदानावर ऐतिहासिक कामगिरी केली. श्रीलंकेविरुद्धचा दुसरा क्रिकेट कसोटी सामना जिंकताना भारताने कसोटीतील शंभरावा विजय तर मिळविलाच; परंतु त्याचबरोबर कसोटी क्रमवारीत अव्वल स्थानही मिळविले.२०११ - ९२व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ अभिनेते श्रीकांत मोघे यांची निवड.२०१४ - बॉक्सर मनोज कुमारला अर्जुन पुरस्कार प्रदान.२०१५ - क्रिकेट कसोटी सामन्याच्या तिसऱ्याच दिवशी भारताने दक्षिण आफ्रिकेचा धावांनी पराभव केला. या विजयाने भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वर्षांनी कसोटी मालिका जिंकण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केली.२०१६ - भारताचा आशियाई स्पर्धेतील माजी सुवर्णपदकविजेता विकास क्रिशन यांची आंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग संघटनेच्या वतीने या वर्षातील सर्वोत्कृष्ट बॉक्सर म्हणून निवड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.