आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 27 नोव्हेंबर 2025

पंचांग - गुरुवार : मार्गशीर्ष शुद्ध ७, चंद्रनक्षत्र धनिष्ठा, चंद्रराशी मकर/कुंभ, सूर्योदय ६.४९ सूर्यास्त ५.३९, चंद्रोदय दुपारी १२.१३ चंद्रास्त रात्री ११.४४, भारतीय सौर मार्गशीर्ष ६ शके १९४७.
गुरुवार : मार्गशीर्ष शुद्ध ७, चंद्रनक्षत्र धनिष्ठा, चंद्रराशी मकर/कुंभ, सूर्योदय ६.४९ सूर्यास्त ५.३९, चंद्रोदय दुपारी १२.१३ चंद्रास्त रात्री ११.४४, भारतीय सौर मार्गशीर्ष ६ शके १९४७.

